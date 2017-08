Het Zweedse koningspaar krijgt donderdag de Finse president Sauli Niinistö en zijn vrouw Jenni Haukio over de vloer. Het bezoek staat in het teken van Finland, dat dit jaar honderd jaar onafhankelijk is.

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia ontvangen de Finse president op het koninklijk paleis in Stockholm, zo blijkt uit de agenda die het Zweedse hof heeft verspreid. Daar wordt eerst een lunch aangeboden. Ook kroonprinses Victoria en haar broer prins Carl Philip zijn daar bij aanwezig.

De rest van de dag staan er verschillende activiteiten op het programma. Zo wonen de koning en de president een seminar bij in de Finse ambassade en neemt de koningin de presidentsvrouw mee naar twee tentoonstellingen.

In juni waren Carl Gustaf en Silvia nog in Helsinki om daar de honderdste verjaardag van Finland te vieren. Ook koningin Margrethe van Denemarken, koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja van Noorwegen waren toen uitgenodigd.