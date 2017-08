De nieuwe ambassadeurs van Slovenië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk zijn woensdagochtend ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Ze kwamen langs om hun geloofsbrieven af te geven aan koning Willem-Alexander.

De overhandiging van de geloofsbrieven betekent traditiegetrouw de eerste daad van nieuwe ambassadeurs. Pas daarna gaan ze officieel aan het werk.

Op het paleis werden de verse afgevaardigden van Slovenië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk met het gebruikelijke ceremonieel ontvangen. De twee vrouwen en een man werden per rijtuig opgehaald en in hun nationale dracht of jacquet verwacht. Bij het paleis stonden een erewacht en een militaire kapel op hen te wachten.