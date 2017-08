Ongeloof over positieve woorden over Charles

Fans van prinses Diana geloven dat het kantoor van prins Charles verantwoordelijk is voor de positieve woorden van de prinsen William en Harry over hun vader. Ze denken dat de spindoctors aan het werk zijn om het gedeukte imago van de prins van Wales en zijn vrouw Camilla op te vijzelen. De prinsen prezen Charles in een BBC-documentaire voor zijn steun in de dagen na het overlijden van hun moeder. “Hij was er voor ons.”

De Britse royaltyverslaggever Richard Palmer van de Daily Express voelde zich woensdag zelfs genoodzaakt die complottheorie te weerspreken. Hij hield zijn volgers en sceptici voor dat de prinsen dit voorjaar al met verschillende media spraken over de dood van Diana, vooruitlopend op haar twintigste sterfdag op 31 augustus. Van een reactie op recente peilingen, die aantoonden dat Charles minder populair werd door het oprakelen van alle huwelijksellende die zich een kwart eeuw geleden afspeelde tussen hem en Diana, was geen sprake.

Televisiezender ITV zond al een programma uit op basis van die gesprekken en de BBC volgt zondag. Wat opviel in de uitzending van de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy was dat Charles geen enkele keer werd genoemd. Veel media dachten dat de prinsen met opzet hun vader hadden overgeslagen.

Uit wat de BBC vooruitlopend op de uitzending heeft laten zien, blijkt echter dat Charles royaal aan bod kwam en dat zijn steun door de destijds vijftien en twaalf jaar oude prinsen enorm werd gewaardeerd. De tabloids brachten dat ‘nieuws’ woensdag dan ook groot op hun voorpagina’s.