LONDEN – De prinsen William en Harry begrepen twintig jaar geleden maar weinig van de massahysterie die was ontstaan na de plotselinge dood van hun moeder Diana. Ze zeggen dat in een documentaire ‘Diana 7 Days’ die de BBC zondag, vier dagen voor de twintigste sterfdag van de prinses wordt uitgezonden.

“Ik kon niet begrijpen waarom iedereen zo hard en demonstratief wilde huilen, en zulke emoties wilde tonen terwijl ze mijn moeder helemaal niet kenden”, aldus William, die sprak van een zeer vreemde sfeer bij de begrafenis. “Ik had zoiets van: jullie kenden haar niet dus waarom en hoe zo zijn jullie zo ontdaan?”

William zegt dat hij het nu beter begrijpt, gezien wat zijn moeder voor de wereld betekende. “In de jaren negentig waren er niet veel publieke figuren die deden wat zij deed, dus was zij een lichtstraal in een verder grijze wereld.”

Schokkend

Ook prins Harry spreekt over zijn gemengde gevoelens bij de confrontatie met de rouwende bevolking. “Mensen grepen ons vast, sloten ons in hun armen. Ik neem niemand dat kwalijk, natuurlijk niet, maar het was wel schokkend. Het leek ook wel of iedereen wilde dat we huilden, maar ik had me voorgenomen dat niet in het openbaar te doen en dat werd dan weer vreemd gevonden omdat verder iedereen wel huilde.”

Beide prinsen spraken openhartig over hun ervaring op de dag van de uitvaart, toen ze na intern familieberaad besloten om achter de baar te lopen, samen met opa prins Philip, vader prins Charles en oom Earl Spencer. Harry had dat in een eerder interview veroordeeld, maar zegt nu ,,blij” te zijn dat hij het heeft gedaan. William zei zich te hebben verscholen achter zijn lange lokken – ,,die had ik toen nog”: door naar beneden te kijken, vielen die voor zijn gezicht. ,,Zo kon ik schuilen voor de blikken van het publiek.”