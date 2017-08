‘Geen koninklijke baby’s meer in Bronovo’

DEN HAAG – In het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag worden waarschijnlijk geen prinsjes en prinsesjes meer geboren. De afdeling verloskunde, waar onder meer Amalia, Alexia en Ariane ter wereld kwamen, gaat dicht. Op een andere plek in de hofstad komt een nieuw geboortecentrum, meldt het AD.

Het Medisch Centrum Haaglanden, waar het Bronovo onder valt, zegt dat het nog wel een paar jaar duurt voor het zover is.

Niet alleen de dochters van Willem-Alexander werden in het Bronovo geboren, ook de drie kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien, gravin Eloise, graaf Claus-Casimir en gravin Leonore, kwamen daar ter wereld.

Ariane was in april 2007 de laatste prinses die in het Haagse ziekenhuis het levenslicht zag.