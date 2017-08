Al zo’n 200.000 mensen hebben de hoeden bekeken die de toenmalige koningin Beatrix tijdens haar regeerperiode droeg. Vanwege de grote belangstelling heeft Paleis Het Loo in Apeldoorn besloten de tentoonstelling Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix met twee maanden te verlengen tot na de herfstvakantie.

De hoed was typerend voor Beatrix’ verschijning als koningin. Haar collega koningin Elizabeth van Engeland zei eens: “Het hoort bij het uniform.” Van de vele honderden hoeden die Beatrix droeg zijn er 111 te zien in Chapeaux!, een expositie die in nauwe samenwerking met de prinses is gemaakt.

Beatrix stond onder andere hoeden af die zij bij persoonlijke aangelegenheden heeft gedragen. Ook toont Het Loo veel hoeden die speciaal voor buitenlandse bezoeken zijn gemaakt.

Bij de opening van Chapeaux! droegen veel dames een hoed. Maar Beatrix juist niet, want die is thuis op Het Loo en thuis draag je geen hoed.