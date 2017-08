DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft afscheid genomen van zijn directeur Informatie- en communicatietechnologie, Marco van Walstijn. Als dank voor zijn werkzaamheden heeft Van Walstijn woensdag het Erekruis van de Huisorde van Oranje ontvangen, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

Van Walstijn keert als partner terug naar adviesbureau YNNO, waarvan hij oprichter is. Ook was hij er directeur.

Marco van Walstijn werd op 1 mei 2013, meteen één dag na de inhuldiging van Willem-Alexander benoemd tot directeur ICT van de hofhouding. Helemaal nieuw was de voormalige partner van Twynstra Gudde overigens niet in het paleis. Hij was al een jaar ad-interimdirecteur informatievoorziening.

De aanstelling markeerde echter wel een zichtbare trendbreuk, van een vorstin die het liefst met papier werkte naar een jongere koning die wetten ook veilig op zijn iPad wilde kunnen ondertekenen.