Koningin Máxima heeft donderdagmorgen in Utrecht haar eerste vooraf aangekondigde publieke optreden sinds de zomervakantie en het overlijden van haar vader Jorge Zorreguieta, twee weken geleden. Máxima is te gast op het verjaardagsfeest van het Bartholemeus Gasthuis, in de binnenstad van de Domstad. Het Gasthuis bestaat 650 jaar.

Een onbekend gebleven burger van Utrecht heeft in 1367 de middelen verschaft voor de inrichting van een gasthuis voor pelgrims en dakloze armen. Over de tijd ontwikkelde het Bartholemeus Gasthuis zich, mede dankzij giften en inzet van leken, van klein logement tot een instelling waar armen permanent konden worden opgevangen en verzorgd. Tegenwoordig is het Gasthuis veel dingen tegelijk: verpleeghuis, woonzorgcentrum, en een Huis in de Wijk.

Koningin Máxima krijgt na aankomst een rondleiding over de jubileumtentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’, waarin de rijke geschiedenis van het Gasthuis uit de doeken wordt gedaan. Verder heeft ze ontmoetingen met vrijwilligers, medewerkers en bewoners van het Gasthuis. Aan het einde van de rondgang opent de koningin een expositie.

Máxima ging dinsdag al op werkbezoek in Delft, maar dat bezoek was niet aangekondigd.