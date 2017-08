Koningin Máxima is op 11 september bij de uitreiking van de achtste LOEY Awards. De prijzen voor de beste online ondernemer van het jaar worden uitgereikt in het bedrijfsverzamelgebouw The Cloud in Amsterdam.

Máxima woont het evenement bij in haar hoedanigheid als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken.

De LOEY (Leading Online Entrepreneur of the Year) Award wordt georganiseerd door de Stichting LOEY en is een initiatief van investeringsmaatschappijen Endeit Capital en Peak Capital. Het doel van de stichting LOEY is het stimuleren van groei, innovatie en inspiratie in de online industrie in Nederland.