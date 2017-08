Koningin Máxima is donderdagmorgen op verjaardagsvisite geweest in Utrecht. Volgens burgemeester Jan van Zanen was ze op bezoek bij een wel heel bijzondere ‘krasse knar’: het Bartholomeus Gasthuis vierde zijn 650-jarig bestaan. “Zo oud, maar toch jong gebleven”, meende Van Zanen.

De koningin kreeg een uitgebreide rondleiding door het markante gebouw in het Museumkwartier in de binnenstad van de Domstad, sprak er met scholieren, vrijwilligers, medewerkers en uiteraard met bewoners. Het Gasthuis begon in 1317 als herberg voor pelgrims en dakloze armen, en is nu een woon-zorgcentrum waarvoor kandidaat-bewoners op een wachtlijst staan. “Dat is een goed teken want het betekent dat het hier goed is”, aldus een gesprekspartner van Máxima.

Een aanwezige oudere dame vertelde over het vrijwilligerswerk dat ze nog steeds doet en deed een greep in haar tas om de koningin een foto aan te bieden waarop ze zelf stond afgebeeld terwijl ze Máxima de hand schudt. “Ik heb u tien jaar geleden ontmoet bij Museum Speelklok”, verduidelijkte de vrouw. “Nee hoor, die jurk heb ik pas acht jaar”, wierp de koningin meteen tegen.

Robe manteau

Ze herkende haar robe manteau met pied de poule van modehuis Natan die ze destijds droeg en probeerde zich het evenement voor de ogen te halen. Maar tien jaar was het zeker niet, en inderdaad: het museumbezoek was in 2010. De dame in kwestie had geen Google nodig om haar mening te herzien. Het praatje was geweldig geweest en “we hebben elkaar acht jaar geleden ontmoet” vertelde ze na afloop.

De koningin besloot haar bezoek met het officieel openen van een bijzondere tentoonstelling over de 650-jarige geschiedenis van het Gasthuis dat in 1987 nog bezoek kreeg van prinses Juliana. “Ieder mens is goede zorg waard. Ik hoop dat Bartholomeus zijn prachtige werk nog lang mag voortzetten”, luidde de verjaardagswens van Máxima die bij de opening in beeld werd gebracht.

Vanuit Utrecht ging koningin Máxima vervolgen naar Amerongen voor een vooraf stil gehouden werkbezoek.