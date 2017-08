Vier Prinsjesdag in Den Haag

Rond Prinsjesdag is het in Den Haag maar liefst vier dagen feest. Vier het mee! Volg in het weekend ervoor het spoor van de Glazen Koets. Ga op ontdekkingstocht langs historische gebouwen die normaal gesloten zijn.

Bezoek de spraakmakende ‘Hatwalk’ hoedenshow en de exclusieve hoedenmarkt. Bekijk het spectaculaire defilé van de krijgsmacht te paard, proef culinaire hoogtepunten en kom naar het Prinsjesdagconcert van het Residentie Orkest.

