STOCKHOLM – De Zweedse koninklijke familie heeft donderdag samen met het presidentspaar van Finland een feestje gevierd ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Finse onafhankelijkheid later dit jaar.

President Sauli Niinistö en zijn vrouw Jenni Haukio waren er speciaal voor naar Stockholm gekomen, waar ze in het Koninklijk Paleis een lunch kregen aangeboden door koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Aan tafel schoven ook kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel en broer prins Carl Philip aan.

Het koningspaar bezocht daarna met de Finse gasten in Kungsträdgården het Finland feest. Koning en president gingen vervolgens naar een jubileumsymposium in de Finse ambassade, terwijl koningin en Jenni Haukio twee tentoonstellingen bekeken: Fokus Finland in het Legermuseum en Honderd jaar Fins design in het Cultuurhuis.

Samenwerking versterken

“Het is belangrijk dat we onze samenwerking op alle gebieden blijven versterken. Een voorbeeld is de inspanning om voor de zee te zorgen die ons verenigt. De Oostzee heeft onze landen grotendeels gevormd naar wat zij vandaag zijn. Nu is het aan ons om samen de toekomst van de Oostzee te vormen. Het is een grote taak, waarbij innovatieve bedrijven een belangrijke rol spelen”, zei de koning tijdens het symposium.

Dat Finland, waar Zweeds een minderheidstaal is, in het buurland zo uitgebreid de verjaardag viert, heeft historische redenen. Finland maakte tot 1809 deel uit van Zweden. In dat jaar werd het als autonoom groothertogdom, met de Russische tsaar als groothertog, ingelijfd door Rusland.

Ruim honderd jaar later, tijdens de Russische revolutie tijdens de Eerste Wereldoorlog, maakte Finland zich los van het tsarenrijk. Aanvankelijk werd binnen Duitsland gezocht naar een geschikte koning voor het onafhankelijke land, maar toen in 1918 troon na troon omviel, besloot Finland om een republiek te worden.