BALMORAL – Diana kan ook twintig jaar na haar overlijden de Britse koninklijke familie beschadigen. Dat schrijft Rhiannon Mills, de koninshuis-verslaggever van Sky News, op de website van de Britse nieuwszender in de aanloop naar de twintigste verjaardag van de dood van de prinses van Wales volgende week donderdag.

Mills merkte dat op naar aanleiding van recente opiniepeilingen die aangeven dat mede onder druk van de enorme publiciteitsgolf over Diana de waardering en steun voor prins Charles enorm zijn gedaald. ,,Diana kan meer schade toebrengen aan het zorgvuldig gekweekte koninklijke imago dan welke krantenkop ook over de werkschuwe William of dat prins Charles brieven heeft geschreven aan ministers, en dat is reden tot zorg.”

Mills opperde dat er misschien over is gesproken in Balmoral, waar de koninklijke familie net als in 1997 traditioneel de zomervakantie doorbrengt, maar zeker onder paleisofficials. De zoons van Diana en Charles hebben in haar opinie zelf ongewild bijgedragen aan de gezonken populariteit door mee te werken aan verschillende documentaires over hun moeder.

,,Op zich niet gek dat ze eindelijk zelf het woord wilden voeren nadat twintig jaar lang anderen die haar zogenaamd gekend zouden hebben dat hebben gedaan, maar het pakte niet goed uit voor Charles”, aldus Mills. Hij komt er in vergelijking tot zijn ‘heilig’ verklaarde ex-vrouw slecht vanaf en zal volgens haar hulp nodig hebben van zijn zoons om, wanneer de herdenkingen eenmaal weer voorbij zijn, terrein terug te winnen.