HAMILTON – Kroonprins Frederik heeft vrijdag voor de kust van de Australische Whitsun-eilanden in de deelstaat Queensland een dubbelslag geslagen. Met zijn zeilboot Nanoq won hij beide races in de IRC Race-klasse in de Hamilton Island Race Week. Frederik gaat nu ook in het algemeen klassement aan de leiding. Zaterdag is de laatste race.

De Deense kroonprins zette zijn grootste concurrent de Tasmaniër Duncan Hine met zijn boot Alive op een fikse achterstand. De afgelopen dagen was het Hine die het klassement en de races domineerde, maar met een derde plek én een diskwalificatie bij de twee races vrijdag, viel de ervaren Tasmaniër ver terug en komt de concurrentie voor Frederik nu van Australiër Brent Fowler.

Frederik staat er met drie eerste plaatsen en twee finishes op de vierde plaats in de vijf gehouden races goed voor bij het ingaan van de slotrace zaterdag. De kroonprins heeft zijn boot, die wordt bemand door een crew bestaande uit Australiërs en Denen, gehuurd van een Australische miljonair, die ook een boot in het deelnemersveld heeft. Voor de competitie heeft Frederik het Australische schip een andere naam gegeven, Nanoq.