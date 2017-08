Harald bezoekt NAVO en defensiebasis in VS

TAMPA – De Noorse koning Harald is in de Verenigde Staten. Donderdag ging hij langs bij het hoofdkwartier van de NAVO in Norfolk, vrijdag was hij op een defensiebasis in Tampa.

Op uitnodiging van de NAVO nam Harald een kijkje in het hoofdkwartier in Norfolk. Na een welkomstceremonie kreeg de koning een rondleiding. Tijdens de rondgang door het hoofdkwartier werd Harald bijgepraat over het werk van de NAVO.

Vrijdagochtend (plaatselijke tijd) ging de Noorse koning in Florida naar het United States Special Operations Command (USSOCOM). Dit onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft als taak de verschillende operaties van de speciale eenheden van de krijgsmacht te overzien.

Harald werd verwelkomd door generaal Raymond A. Thomas, de commandant van USSOCOM, en adjunct-commandant Charles Brown. Onder leiding van hen kreeg de koning een rondleiding en uitleg over de werkzaamheden van USSOCOM.