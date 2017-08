WASSENAAR – Koningin Máxima heeft een beugel. “Met het oog op een correctie van de beet van haar kiezen heeft koningin Máxima op advies van de tandarts een beugel gekregen”, bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag.

De beugel was opgevallen bij bestudering van opnamen van haar eerste publieke optredens na de zomervakantie, dinsdag in Delft en donderdag in Utrecht en Amerongen.

Het gaat om een doorzichtige beugel, gemaakt van dunne kunststof hoesjes die over tanden en kiezen wordt geschoven of zoals bij Máxima erop zijn gezet.