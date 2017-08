BANDA SERI BAGAWAN – Speciaal voor het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah van Brunei dat begin oktober wordt gevierd, is er een ‘Koningslied’ gecomponeerd.

Shukri Zain schreef de woorden en Joe M zorgde voor de muziek, terwijl het lied wordt gezongen door Rapul Rezal, zo meldde de feestcommissie op de speciale website voor het jubileum. Daar is de uitvoering ook te beluisteren.

De verwachting is dat in Brunei geen polemiek zal ontstaan over het deuntje waarin de verdiensten worden bezongen van de sinds 1967 regerende sultan, die behalve staatshoofd onder meer ook premier en minister van Defensie is. Niet omdat het lied boven kritiek verheven is, maar simpelweg omdat er geen kritiek wordt geleverd op zaken die met de sultan te maken hebben.