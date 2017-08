LONDEN – Een man gewapend met een mes heeft vrijdagavond geprobeerd twee agenten bij Buckingham Palace aan te vallen. De agenten wisten de man tegen te houden, maar raakten toch lichtgewond aan hun arm. De aanvaller is gearresteerd, aldus de Londense politie.

De twee agenten zijn ter plaatse behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. Rond Buckingham Palace is veel politie aanwezig. Bij de officiële residentie van de Britse monarch vinden vaker incidenten plaats. Zo werd in mei nog een man opgepakt met een groot mes. Hij werd aangehouden vlak voordat koningin Elizabeth en prins Philip voorbij zouden rijden voor een bezoek aan St. Paul’s Cathedral. De Britse vorstin en haar man verblijven momenteel in Schotland.