KOPENHAGEN – De Deense koningin Margrethe plant een verjaardagsfeest voor haar oudste kleinzoon. Prins Nikolai wordt maandag achttien jaar en dat gaat niet onopgemerkt voorbij.

Margrethe heeft de koninklijke familie uitgenodigd voor een diner aan boord van koningsschip Dannebrog. De boot ligt maandag in de Amaliehaven, vlakbij het paleizencomplex Amalienborg, maakte het Deense hof bekend. Margrethe keerde deze week terug uit Frankrijk na een vakantie en nam haar intrek op Dannebrog. De komende dagen vertoeft de koningin op het schip.

Dat Nikolai, het oudste kind van prins Joachim, achttien wordt, betekent niet dat hij op een staatsuitkering kan rekenen. Vorig jaar was er discussie in Denemarken of Nikolai en de zeven andere kleinkinderen van Margrethe in aanmerking komen voor een ‘apenage’. Een staatsuitkering voor alle acht kleinkinderen zou een flinke kostenpost opleveren.

Het Deense hof verklaarde vervolgens dat alleen prins Christian een staatsuitkering krijgt als hij achttien wordt. De nu elfjarige Christian is na zijn vader kroonprins Frederik tweede in lijn van troonopvolging.