LUXEMBURG – Groothertogin Maria Teresa gaat volgende week apart op stap met Birgitte Macron, echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron, die dinsdag voor een kennismakingsbezoek naar Luxemburg komt.

De groothertogin neemt Birgitte mee naar de abdij van Neumünster en aansluitend naar het museum voor moderne kunst MUDAM. In het gezelschap bevinden zich ook Amélie Derbaudrenghien, de partner van de Belgische premier Charles Michel en Gauthier Destenay, echtgenoot van de Luxemburgse premier Xavier Bettel.

Het culturele uitstapje vindt plaats aansluitend op de lunch die groothertog Henri en zijn echtgenote in het paleis aanbieden aan het Franse presidentspaar. Macron gaat daarna in kasteel Senningen praten met Bettel, en daar schuift ook de Belgische premier aan. In Senningen is ’s avonds een afsluitend diner voor de Franse bezoekers.