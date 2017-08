STOCKHOLM – In navolging van prinses Leonore gaan ook prins Nicolas, prins Oscar en prins Alexander dit najaar naar de peuterspeelzaal. Het Zweedse hof vroeg de pers afstand te houden.

Leonore, het oudste kind van prinses Madeleine, ging vorige week donderdag voor het eerst naar de ‘voorschool’. De driejarige prinses woont met haar ouders en broertje Nicolas in Londen, maar zit desondanks deze maand op een peuterspeelzaal in Stockholm. Later gaat ze ook in Londen naar school.

Waar Nicolas, Oscar en Alexander naar de ‘voorschool’ gaan, is niet bekendgemaakt. Mogelijk kiezen Madeleine en haar man Chris O’Neill dezelfde peuterspeelzaal voor hun tweejarige zoon Nicolas. Leonore gaat naar een speelzaal in het stadsdeel Södermalm, die in de buurt van de woning ligt waar Madeleine met haar gezin woont als ze in Zweden verblijft.

Natuur

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel sturen hun zoon Oscar, die in maart één jaar werd, mogelijk naar dezelfde peuterspeelzaal die ze voor hun dochter kozen. De vijfjarige prinses Estelle gaat sinds augustus 2014 naar Äventyret in Danderyd, een voorstad van Stockholm. De kroonprinses en haar man kozen die speelzaal omdat de kinderen er vaak op uitgaan en er veel aandacht is voor de natuur.

Welke keuze prins Carl Philip en prinses Sofia maken voor hun in april één jaar geworden zoon prins Alexander, is niet bekend.