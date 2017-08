JOHOR BAHRU – Sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor heeft bekendgemaakt maaltijden beschikbaar te stellen aan buitenlandse moslim-gastarbeiders ter gelegenheid van het Offerfeest.

Dit als troost omdat zij de belangrijke feestdag ver van huis moeten vieren, en om de pijn te verlichten dat ze niet bij familie en geliefden kunnen zijn, aldus de mededeling van het koninklijke persbureau.

Het islamitische Offerfeest, of in het Maleis ‘Hari Raya Haji’, begint op 1 september. De uitreiking is nadat de gastarbeiders de India moskee in de hoofdstad Johor Bahru hebben bezocht. Bij het Offerfeest herdenken de moslims dat volgens hun geloof Abraham van God opdracht kreeg zijn zoon te offeren, als proef van uiterste gehoorzaamheid. Toen Abraham daartoe bereid bleek, liet God hem in plaats daarvan een schaap offeren.

Sultan Ibrahim is eerder deze week teruggekeerd van een week vakantie in Australië, waar hij tot rust kon komen na de bruiloft van zijn enige dochter prinses Aminah met de Nederlander Dennis Verbaas. Die gaat sinds zijn bekering enkele jaren geleden door het leven als Dennis Muhammad Abdullah.