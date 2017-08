BRUSSEL – Standbeelden van de tweede koning der Belgen, Leopold II, horen thuis in een museum en niet in de openbare ruimte. Dat ze daar nog staan en dat er straten naar de koning zijn vernoemd is een schande. Dat meent de Belgische juriste van Congolose afkomst Sandrine Efoko, die een vlammend betoog heeft geschreven in weekblad Knack.

Nu op verschillende plekken in de wereld politiek incorrecte huldeblijken aan foute historische figuren ter discussie staan, is in België ook weer discussie ontstaan over koning Leopold II, de bloedige kolonisator van Congo. ,,Het is een moordenaar! Alsof je Adolf Hitler op een voetstuk gaat plaatsen”, aldus de Congolees-Belgische Sarah Limanya kortgeleden.

,,De koning was meer dan twintig jaar verantwoordelijk voor een barbaars bewind in Congo. Het terreurbeleid van Leopold II had namelijk maar één doel voor ogen: een racistisch en winstgevend systeem opbouwen en in stand houden door middel van dwangarbeid. Tijdens die bloedige koloniale periode vonden miljoenen Congolezen de dood”, aldus Efoko, die het een schande noemt dat Leopold nog op zijn voetstuk staat. Op zijn minst zou daar een voetnoot bij moeten.

De heropgelaaide discussie over Leopold II, die zijn kolonie later overdroeg aan de Belgische staat, volgt op soortgelijke polemieken in onder meer Amerika, Australië, Nederland en Groot-Brittannië. De Amerikanen strijden over standbeelden die herinneren aan de Burgeroorlog en de slavernij. In Australië is een polemiek ontstaan over James Cook, die het continent zou hebben ontdekt terwijl er al tienduizenden mensen woonden. Nederlandse ‘helden’ als Peter Stuyvesant en Jan Pieterszoon Coen zijn hun standbeeld ook niet meer zeker en in Londen staat het beeld van Lord Nelson op Trafalgar Square ter discussie vanwege zijn pro-slavernijhouding.