HAMILTON – Kroonprins Frederik heeft op de slotdag van de Hamilton Island Race Week zijn toppositie in het klassement niet meer afgestaan. In de laatste race behaalde de Deense troonopvolger voor de vierde keer in zes races de eerste plaats, waarmee hij in het klassement zijn grootste concurrent Duncan Hine royaal voor bleef.

Frederik voer bij de Whitsun-eilanden voor de kust van het Australische Queensland met een gehuurde 66-voets boot, die hij voor deze week had omgedoopt tot Nanoq. Zijn crew bestond uit Australiërs die bekend waren met de omstandigheden rond Hamilton, en zeilvrienden uit Denemarken. ‘Sailing superstars’, was de omschrijving die lokale media gebruikten voor de zeilploeg van Frederik.

De kroonprins stond meestal zelf aan het roer. ,,Hij heeft het geweldig gedaan”, aldus mede stuurman Ian Murray nadat Nanoq vrijdag ook al twee zeges boekte in de IRC Racing-klasse. ,,Het kan nauwelijks beter dan dit. Een prachtige wind, en een mooi parcours.”