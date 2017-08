BARCELONA – Koning Felipe heeft zaterdagavond in Barcelona deelgenomen aan de massale demonstratie tegen terrorisme. Het was voor het eerst in de Spaanse geschiedenis dat een koning meeliep in een demonstratie.

Tienduizenden waren op de been om onder de slogan ‘Ik ben niet bang’ (‘No tinc por’ in het Catalaans) ook solidariteit te tonen met de slachtoffers en nabestaanden van de terroristische aanslagen eerder deze maand in Barcelona en Cambrils.

De aanwezigheid van koning Felipe werd niet door alle deelnemers aan de protestmars gewaardeerd. In de menigte waren spandoeken en borden te zien waarop de koning werd veroordeeld. ‘Felipe, mensen die vrede willen, handelen niet in wapens’, viel te lezen op een protestbord dat ook de koning zelf onder ogen kreeg.

Medeplichtig

Het was een verwijzing naar de levendige Spaanse handel in wapens aan Golfstaten als Saudi-Arabië en Qatar, waarbij de Spaanse regering de koning – en in het verleden diens vader Juan Carlos – graag inzet om het tekenen van de contracten te vergemakkelijken. Catalaanse politici hadden de koning om die reden vorige week al medeplichtig gesteld aan de terroristische aanslagen. ‘Felipe medeplichtig aan verkoop van wapens’, viel te lezen op een ander metersgroot spandoek.

De koning was niet de enige die niet bij iedereen welkom was. De Spaanse premier Mariano Rajoy werd met spreekkoren begroet waarin hem werd geadviseerd ‘op te rotten’. In de stoet liep ook de Nederlandse ambassadeur in Madrid mee.