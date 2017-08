LIVINGSTONE – Prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle sluiten hun vakantie in Afrika naar verluidt af in Zambia. Volgens Britse media is het paar van plan om onder meer de Victoriawatervallen te bekijken.

De afgelopen weken brachten Harry en Meghan door in Botswana waar ze onder meer het natuurreservaat Okavango Delta bezochten. Ze vierden er ook de verjaardag van Meghan, die op 4 augustus 36 jaar werd. Volgens de Daily Mail lieten Harry en Meghan de luxe safarihutjes links liggen en trokken ze er met een tent op uit, op afstand gevolgd door enkele beveiligers van de prins.

Britse media speculeren nog altijd volop over een aanstaand huwelijk tussen Harry en Meghan met als argument dat verliefde paren vaak bestemmingen als Botswana en Zambia gebruiken voor huwelijksreizen en om huwelijksaanzoeken te doen.

Naar verwachting keert Harry komende week terug in Londen. Het is donderdag precies twintig jaar geleden dat zijn moeder prinses Diana stierf bij een auto-ongeluk in Parijs.