JOHOR BAHRU – De uitgesproken sultan Ibrahim van Johor, schoonvader van Nederlander Dennis Verbaas die eerder deze maand trouwde met prinses Aminah, heeft de nationale poloploeg uitgedaagd voor een wedstrijd tegen het team van Johor. Reden is dat de Maleisische minister van sport en jeugdzaken Khairy Jamuluddin (41) meespeelt in het poloteam dat deze dagen deelneemt aan de Spelen voor Zuid-Oost-Azië, de SEA Games.

De sultan (58) vindt dat de minister, die ook voorzitter is van het organisatiecomité van de Spelen, die plek in de ploeg niet verdient. Hij zou alleen uit zijn op politiek gewin door zich op die manier in de schijnwerpers te plaatsen. Sultan Ibrahim beschuldigde de bewindsman er eerder deze week zelfs van een medespeler te hebben aangezet tot het simuleren van een blessure, zodat hij zelf in het strijdperk kon treden tegen Singapore.

De selectie van Khairy Jamuluddin werd overigens vorig jaar al meteen van veel kanten betwist, al liet de Royal Malaysian Polo Association weten dat hij aan alle eisen voldeed. De kroonprins van Johor en zwager van Dennis, Ismail Idris, had scherpe kritiek: politici moesten zich beperken tot de politiek en de sport aan echte sporters overlaten. Hoe immers kon Khairy goed trainen als hij zijn ministerie moest runnen en de Spelen voorbereiden? Dat de prins zelf een goed polospeler is, zal ook een rol hebben gespeeld.

De beste

De sultan heeft de ploeg nu aangespoord naar Johor te komen. “Laat maar eens zien wat jullie kunnen. Ik zal twee van mijn zoons in het veld sturen en twee van onze paardentrainers, of misschien speel ik zelf wel want ik denk dat ik het nog steeds kan. Als mijn team verliest, zal ik toegeven dat de nationale ploeg inderdaad de beste is die Maleisië op dit moment in het veld kan brengen”, aldus de boodschap van sultan Ibrahim.

De Maleisische poloploeg boekte zaterdag zijn derde achtereenvolgende zege, al was het via een penalty shootout tegen Thailand (13-12) omdat het veld van de Royal Selangor Polo Club door aanhoudende regen te nat was om te spelen. De ploeg staat dinsdag in de finale van het toernooi waaraan slechts vier landen deelnemen. Het exclusieve polo, bijgenaamd de ‘sport van koningen’, staat dan ook pas voor de derde keer op het programma. Maleisië is de titelhouder uit 2007.

De tweejaarlijkse spelen worden voor de zesde keer gehouden in Maleisië dat in 2001 voor het laatst aan de beurt was. Er doen 4888 atleten mee uit elf landen, die in 38 sporten uitkomen op 404 onderdelen. Maleisië voert de medailleranglijst aan.