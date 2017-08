ROME – Prinses Viktória heeft op subtiele wijze kritiek geleverd op de vertrekkende Nederlandse ambassadeur in Boedapest, Gajus Scheltema. Die heeft voor een diplomatieke rel gezorgd met Den Haag door ongezouten kritiek te leveren op de regering van permier Viktor Orbán. Een boos Hongarije heeft daarom zijn ambassadeur uit Nederland teruggeroepen.

“Volgende keer maar weer gewoon een oer-Hollandse afscheidsborrel met bitterballen in plaats van een diplomatie rel”, luidt de suggestie van de in Hongarije geboren echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme, neef van koning Willem-Alexander én ambassadeur in het Vaticaan. Zo’n borrel kan immers geen kwaad.

Scheltema echter luchtte zijn hart en uitte zijn zorgen in een interview met het weekblad 168 óra. In het gesprek vergeleek hij het gedachtegoed van gewelddadige moslimextremisten met de boodschap die de regering-Orbán uitdraagt over migranten en politieke tegenstanders: “Ze creëren een vijand volgens hetzelfde principe als de Hongaarse regering.”

Boedapest is woedend over die uitspraak en andere kritische uitlatingen van de vertrekkende diplomaat. Minister Bert Koenders nam vrijdag enige afstand. “Er mag natuurlijk op geen enkele manier de indruk ontstaan dat de Hongaarse regering dezelfde methodes heeft als terroristen. Dat is gewoon niet goed en daar neem ik ook afstand van”, zei hij in Den Haag. Maar op andere punten steunde hij Scheltema wel.