Al-Fayed: Diana geloofde in Dodi

LONDEN – Dodi al-Fayed bood Diana, prinses van Wales, en haar zoons een veilig thuis. “Ze geloofde dat hij haar en haar zoons kon beschermen.” Dat zei Dodi’s vader Mohamed al-Fayed (88) tegen de Sunday Mirror die zijn uitspraken zondag publiceerde. Het is voor het eerst in zes jaar dat Al-Fayed weer met media spreekt. Zijn zoon verongelukte twintig jaar geleden samen met Diana tijdens een achtervolging in Parijs.

De visie van Al-Fayed op de gebeurtenissen van 31 augustus 1997 wijken af van wat de Franse en Britse autoriteiten en onderzoekscommissies na het dodelijke ongeval hebben vastgesteld. De voormalige eigenaar van warenhuis Harrods gelooft dat Dodi en Diana zijn vermoord. De ex van prinses Charles mocht nooit trouwen met een moslim en op deze manier werd dat verhinderd.

Volgens Al-Fayed vormden Dodi en Diana, die elkaar pas enkele weken kenden, een hecht paar en had de prinses het volste vertrouwen in zijn zoon. Diana’s vertrouweling en butler Paul Burrell vertelde deze zomer aan diverse media dat het slechts om een vakantieliefde ging, die nooit lang geduurd zou hebben. Diana wilde er even tussenuit en Dodi kon haar dankzij zijn rijkdom die ontspanning bieden.

Al-Fayed gelooft nog steeds dat de waarheid over de dood van Diana en Dodi, aanstaande donderdag precies twintig jaar geleden, nog een keer zal uitkomen.