ROME – In Rome is de broer van koningin Paola van België overleden. Prins Antonello Ruffo di Calabria werd 87 jaar, meldt de VRT op basis van Italiaanse media.

Koningin Paola was de jongste in een gezin van zeven kinderen. Prins Antonello was de op een na jongste. Ook de overige broers en zussen van Paola (79) zijn al overleden.

Antonello wordt in Italiaanse media omschreven als een fervente reiziger en kunstzinnig man. Antonello richtte het eerste ornithologische natuurpark op in Italië, Selva di Paliano. Hij was ook de “eerste aristocraat die na de revolutie naar Cuba reisde”. Hij verzamelde stoomtreinen en bouwde in 1984 zelfs een particuliere spoorweg.

Over de begrafenis van prins Antonello is nog niets bekend.