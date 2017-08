AMSTELVEEN – De Belgische koning Filip was zaterdagavond net zo trots op de zilveren medaille van zijn hockeymeisjes als het Nederlandse koningspaar op het goud van de hockeyvrouwen bij het EK in Amstelveen. “Proficiat Red Panthers voor zilver. Mooi avontuur meisjes, bedankt”, liet de koning weten via sociale media.

Eerder in de week had hij het bereiken van de finale van zowel de hockeyers en hockeysters al toegejuicht. De Belgische hockeyploeg speelt zondag tegen Oranje dat afgelopen week al eens met 5-0 werd afgedroogd door de ‘rode leeuwen’.

Prins Constantijn liet zich op Twitter ook niet onbetuigd. “LeeuWinnen weer!!!!”, riep hij uit na de zege van de hockeysters, daarmee een taalgrapje herhalend dat hij eerder deze zomer gebruikte bij de EK-zege van het nationale voetbalteam. De broer van koning Willem-Alexander had ook aandacht voor zeilster Marit Bouwmeester die zaterdag het goud veroverde bij het WK in de Laser Radial. “Van harte gefeliciteerd! Laser LeeuWin!!”, twitterde Constantijn.

Willem-Alexander en Máxima spraken in een persoonlijk ondertekende boodschap over een ‘knappe prestatie’ van de hockeysters. Welke boodschap het koningspaar naar Bouwmeester heeft gestuurd, is niet bekend.