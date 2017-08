OTTAWA – Koning Abdullah van Jordanië en kroonprins Hoessein worden maandag verwacht in de Canadese hoofdstad Ottawa aan het begin van een driedaags verblijf. Het Jordaanse hof spreekt van een officieel bezoek, reden ook voor koningin Rania om thuis te blijven. De Canadese gouverneur-generaal David Johnston heeft het desondanks op zijn website over een staatsbezoek.

De Jordaanse koning wordt maandagochtend met militair eerbetoon verwelkomd bij Rideau Hall, de residentie van de gouverneur-generaal. Daar vindt ook een onderhoud plaats tussen koning en Johnston, waarna aan het begin van de middag een staatslunch wordt aangeboden. De kroonprins wordt door de persdienst van Rideau Hall niet genoemd.

De Jordaanse koning was in 2007 en 2015 ook al op bezoek in Canada en de gouverneur-generaal was vorig jaar nog op staatsbezoek in Jordanië. Tijdens zijn verblijf in Ottawa heeft Abdullah ook een ontmoeting met premier Justin Trudeau.