Koning Willem-Alexander heeft maandag op Paleis Noordeinde afscheid genomen van de Deense ambassadeur Ole Emil Moesby. De vertegenwoordiger van koningin Margrethe in Nederland zwaait na een verblijf van vier jaar af.

Moesby behoorde in september 2013 tot de eerste lichting ambassadeurs van wie de nieuw aangetreden koning in paleis Noordeinde de geloofsbrieven kreeg overhandigd.

Moesby, die zijn land in Den Haag ook vertegenwoordigde bij de OPCW, was gehecht aan Nederland en smaakte het genoegen het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Denemarken voor te bereiden.

Hij vertelde in februari 2015 dat er in zijn land zeer werd uitgekeken naar dat bezoek. Het was niet alleen bestendiging van de toen 410 jaar oude diplomatieke betrekkingen, maar ook van de lange vriendschappelijke banden tussen beide koningshuizen. Koningin Margrethe bijvoorbeeld is peettante van Willem-Alexander.