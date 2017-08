Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft een bijzondere nieuwe aanwinst: een diadeem dat koningin Victoria in 1840 als huwelijksgeschenk heeft gekregen van haar man prins Albert. Het sieraad stond op het punt naar het buitenland te verdwijnen, maar na ingrijpen van de minister van cultuur en met financiële hulp van een Iers-Amerikaanse miljonair is het “voor de natie behouden” zoals de Daily Express het noemde.

Het was persoonlijk bezit van de koningin, die het ook een aantal keren droeg bij de opening van het parlement omdat ze haar kroningskroon te zwaar vond. Na haar dood kwam het sieraad uiteindelijk terecht bij haar achterkleindochter prinses Mary. Via haar zoon en kleinzoon belandde het in de verkoop, maar toen vorig jaar een exportvergunning werd gevraagd, kwam de minister van cultuur in actie. Hij wilde voorkomen dat het historische erfstuk het land zou verlaten.

Met hulp van multimiljonair William Bollinger is er uiteindelijk 5,5 miljoen betaald. Het V&A museum kan de couronnette aan de collectie toevoegen.