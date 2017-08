KOPENHAGEN – De Deense prins Nikolai heeft zijn achttiende verjaardag maandagavond in stijl gevierd met een door zijn oma, koningin Margrethe, aangeboden familiediner aan boord van het koninklijke schip Dannebrog. Dat lag in de Deense hoofdstad Kopenhagen aangemeerd in de Amaliehaven, vlak bij het koninklijke paleis.

De hele koninklijke familie verscheen in feestkledij – in smoking – bij het schip, waarop de koningin al aanwezig was. Opa prins Henrik was de eerste die aankwam. Het was zijn eerste publieke optreden sinds een ziekenhuisopname enkele weken geleden, al had het hof zondag wel een foto van Henrik verspreid samen met zijn kleinkinderen en honden. Henrik ging niet via de trap aan boord, maar koos een makkelijker weg ter hoogte van de kade.

Het kroonprinselijk gezin arriveerde zonder kroonprins Frederik die na zijn Australische zeilavontuur is doorgereisd naar Pyeongchang in Zuid-Korea voor een vergadering van de coördinatiecommissie van het Internationaal Olympisch Comité. In Pyeongchang worden volgend jaar de Olympische Winterspelen gehouden.

Als laatsten kwam kort achter elkaar Nikolai’s vader prins Joachim met stiefmoeder en stiefbroer- en zus, prinses Marie, prins Henrik en prinses Athena, en zijn moeder gravin Alexandra, en zijn jongere broer prins Felix. Gewillig poseerde deze ‘samengestelde’ familie voor de fotografen. “Nikolai is nu van kind volwassene geworden, en ik ben van volwassen naar middelbare leeftijd gegaan”, merkte prins Joachim (48) op alvorens aan boord te gaan voor het feestelijke diner.