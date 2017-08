Koningin Máxima is donderdag 28 september aanwezig bij het congres World of Health Care in de Fokker Terminal in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekendgemaakt. Tijdens deze bijeenkomst staat het verbeteren van de wereldwijde gezondheidszorg centraal.

De World of Health Care richt zich op de bewustwording en verbinding van internationale zorgvraagstukken aan Nederlandse oplossingen. Koningin Máxima woont de panelsessie ‘Lets go Global Health’ bij over de ambities van Nederland op het gebied van wereldwijde gezondheidszorg.

Daarna ontvangt zij de nieuwe ‘Health~Holland Guide’. Deze gids heeft als doel de Topsector Life Sciences & Health internationaal te promoten.