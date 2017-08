PRUTAJAYA – Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei heeft maandag in het Maleisische Putrajaya gezien hoe de nationale poloploeg met een 10-8 overwinning op Singapore de bronzen medaille heeft gewonnen bij de SEA Games, de Spelen van Zuid-Oost Azië.

De winst van Brunei was extra zoet voor de in een shirt in de nationele kleuren geklede sultan omdat zijn zoon prins Mateen uitkwam voor de poloploeg die vorige week nog een fikse nederlaag leed tegen gastland Maleisië. Dat land komt later deze week in de finale uit tegen Thailand.

Prins Mateen (26) was de ‘popster’ van het polotoernooi. Voor hem stonden bij elke training en wedstrijden tientallen meisjes te wachten, in de hoop niet alleen een glimp op te vangen van de knappe prins maar ook om met hem op de foto te gaan. Tot vreugde van de fans voldeed Mateen ook steeds aan die verzoeken en nam hij ruim de tijd voor foto’s en korte gesprekjes.