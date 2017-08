DEN HAAG – Koning Willem-Alexander had maandagmiddag zijn handen vol aan een aantal beëdigingen. De koning stelde achtereenvolgens een staatsraad van de Raad van State, een raadsheer van de Hoge Raad en een lid van het college van de Algemene Rekenkamer aan.

De eerste die maandag langskwam op Noordeinde was Nico Schrijver. De hoogleraar volkenrecht en internationaal recht, tevens PvdA-politicus, is beëdigd tot staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State.

Vervolgens ontving de koning M.T. Boerlage. Zij is vanaf 1 september raadsheer bij de Hoge Raad. Boerlage is op dit moment nog raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, een functie die ze sinds augustus 2014 bekleed.

De laatste die Willem-Alexander maandag beëdigde is Ewout Irrgang. Het oud-SP-Tweede Kamerlid is een van de drie leden van het college van de Algemene Rekenkamer. Hij volg Kees Vendrik van GroenLinks op, die een baan bij Triodos Bank verkoos boven zijn functie bij de Rekenkamer.