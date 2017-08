OTTAWA – Koning Abdullah van Jordanië is dinsdag door premier Justin Trudeau ontvangen in het Canadese parlement. Abdullah, die zijn zoon kroonprins Hussein meenam op reis, werd maandag welkom geheten in Canada.

Nadat Abdullah door Trudeau werd ontvangen op Parliament Hill in Ottawa, tekende de Jordaanse koning het gastenboek. Vervolgens trokken de koning en premier zich terug voor een gesprek en schoven ze aan bij een overleg tussen een Jordaanse en Canadese delegatie. Nadien gaven de heren een persconferentie.

Abdullah en Trudeau spraken onder meer over de vluchtelingencrisis, melden Canadese media. De koning kreeg van de premier te horen dat Canada en Jordanië “goed bevriend” zijn en dat beide landen “een positieve impact op de wereld willen hebben”.

Trudeau opende maandag ook al zijn deuren voor Abdullah. De premier en zijn echtgenote schotelden de Jordaanse koning en zijn zoon een diner voor. Via Twitter verspreidde Trudeau een foto van het gezelschap in de tuin van zijn ambtswoning. Ook Hussein deelde via social media een foto van het treffen.