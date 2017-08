LUXEMBURG – De Franse president Emmanuel Macron wordt dinsdag aan het einde van de middag verwacht in het groothertogelijk paleis van buurland Luxemburg. Daar heeft hij samen met zijn echtgenote Birgitte een kort onderhoud met groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

Het gaat om een werkbezoek. Macron heeft in tien dagen tijd ontmoetingen met niet minder dan twaalf Europese regeringsleiders, en de korte ontmoeting met het groothertogelijk paar is het opstapje naar een werkbespreking in Chatêau Senningen met de Luxemburgse premier Xavier Bettel en diens Belgische collega Charles Michel.

Op de agenda staat onder meer de actuele Europese problematiek. Aansluitend is er ook een diner. In de tussentijd neemt de groothertogin de partners van president en premiers mee naar de Abdij van Neumünster en het museum voor moderne kunst, MUDAM.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte schuift niet aan in Luxemburg. De premier wordt donderdagavond in Parijs ontvangen, waar hij tevens samen met Macron naar de voetbalkwalificatiewedstrijd Frankrijk-Nederland gaat kijken.