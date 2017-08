LONDEN – Prins George gaat volgende week donderdag, 7 september, voor het eerst naar school. De vierjarige toekomstige koning van het Verenigd Koninkrijk wordt die dag door zijn vader prins William en moeder Catherine naar school gebracht. Dat maakte Kensington Palace bekend.

William en Catherine kozen de Thomas’s Battersea School voor hun zoon, de school ligt vlakbij Kensington Palace waar het gezin deze zomer definitief zijn intrek nam. De Thomas’s Battersea School is populair, ouders wordt aangeraden hun kroost vlak na de geboorte al in te schrijven.

De school staat bovendien goed aangeschreven en biedt bijzondere lessen. Zo krijgt George vanaf volgende week donderdag Franse les en begint hij over een paar jaar aan Latijn. Het prinsje komt volgens Hello! Magazine in een klas met zowel jongens als meisjes terecht.

William en Catherine willen George en zijn zusje Charlotte (2) een zo normaal mogelijke jeugd geven. De hertogin van Cambridge liet in maart doorschemeren George vaker naar school te willen brengen. Toen ze tijdens een gala van de National Portrait Gallery andere ouders van leerlingen trof, zei ze: “Misschien zien we elkaar op het schoolplein”.