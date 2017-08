EVENES – Kroonprins Haakon heeft dinsdagmorgen in Evenes, in het hoge noorden van Noorwegen aan de Ofotfjord, de kroon gezet op een project waarbij in dit deel van het land historische gebouwen van de Sami-bevolkingsgroep op de monumentenlijst zijn geplaatst.

Haakon, die wegens het verblijf van zijn vader koning Harald in het buitenland, bij gelegenheid werd aangeduid als ‘kroonprins-regent’, hield in het Gállogieddi-openluchtmuseum, hoog boven de fjord, een korte toespraak waarin hij het belang van het project onderstreepte. ”Het is belangrijk om de cultuur en geschiedenis van de Sami te bewaken en bewaren”, aldus Haakon.

Er zijn 800 gebouwen, alle gebouwd voor 1925, gedocumenteerd. Veel is de afgelopen eeuw verloren gegaan, niet in de laatste plaats in de Tweede Wereldoorlog toen in de Finnmark – het noordelijkste deel van Noorwegen – grote delen werden platgebrand. Ook de veranderingen in de cultuur van de vroeger als Lappen aangeduide Sami, droegen bij aan het verdwijnen van veel historisch erfgoed.