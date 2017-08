PUTRAJAYA – Prins Mateen van Brunei heeft dinsdag met de poloploeg van zijn land de bronzen medaille in ontvangst genomen aan het einde van dit paardensportonderdeel van de SEA Games, de spelen voor Zuid-Oost-Azië.

Brunei, dat voor het eerst aan het polotoernooi deelnam, verraste in de strijd om de derde plaats de meer ervaren ploeg van Singapore (10-8). ”We hebben een lange weg afgelegd en we kunnen trots zijn op onze prestatie”, aldus prins Mateen (26), die met zijn zus prinses Azemah deel uitmaakte van de succesvolle formatie.

Het goud ging dinsdag met het kleinst mogelijke verschil naar gastland Maleisië, dat in het ruiterpark van Putrajaya met 9-8 won van Thailand. Maleisië is ook het land dat het langst polo speelt. In de deelstaat Johor bijvoorbeeld al sinds 1884. Het was overigens pas de vierde keer dat polo op het programma van de SEA Games stond.

Maleisië grossiert bij de Spelen in medailles. Dinsdag stond het totaal al op 305, waarvan 134 goud. Dat heeft de stemming in het Zuid-Oost-Aziatische land aan de vooravond van de viering van de zestigste Onafhankelijkheidsdag (31 augustus) extra feestelijk gemaakt. De tweejaarlijkse Spelen, waaraan elf landen deelnemen, worden woensdag afgesloten.