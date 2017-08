BANGKOK – In Thailand is een stormloop ontstaan op de speciale munten die worden uitgegeven ter herinnering aan de crematie van de vorig jaar oktober overleden koning Bhumibol. Die crematie vindt plaats eind oktober, ruim een jaar na de dood van de koning.

Het ministerie van Financiën heeft dinsdag besloten de oplage van met name de gouden en zilveren munten met 490.000 te verhogen. De eerste oplage was binnen een week uitverkocht.

De munt heeft aan één zijde het portret van de koning en aan de andere een afbeelding van het speciale crematorium dat wordt gebouwd op het koninklijk veld Sanam Luang, naast het Grote Paleis in Bangkok. Erbij staat de tekst ‘koninklijke crematieplechtigheid 26 oktober, 2560’, volgens de Thaise jaartelling.

99.999

Aanvankelijk bracht het ministerie 99.999 gouden munten in de verkoop. Daar komen er nu 50.000 bij, aldus de bekendmaking. De munten zijn nog niet verkrijgbaar, maar kunnen door de Thai worden besteld. Omgerekend kosten ze 1250 euro per stuk. Ook van de zilveren en bronskoperen varianten verschijnen extra munten.

Voor het grote publiek evenwel komen er ook ‘gewone’ herdenkingsmuntjes in omloop, in een oplage van 39 miljoen. Die zijn à 2,50 euro binnen bereik van de meeste Thai, die er overigens maar drie per persoon van mogen bestellen.