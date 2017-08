STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf heeft de deuren van zijn paleis geopend voor de Hongaarse president János Áder. Áder brengt deze dagen een officieel bezoek aan Zweden.

De Hongaarse president, die in 2012 werd beëdigd, is in Zweden vanwege de World Water Week, die van 27 augustus tot 1 september plaatsvindt. Áder is naar Stockholm gevlogen om de Hongaarse delegatie aan te moedigen.

Na zijn ontmoeting met Carl Gustaf ging Áder door naar het hoofdkantoor van telecombedrijf Ericsson, waar hij een rondleiding kreeg.