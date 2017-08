STOCKHOLM – Koning Carl Gustaf heeft de Stockholm Water Prize 2017 uitgereikt aan Stephen McCaffrey. De Amerikaanse professor krijgt de prijs voor zijn inspanningen om tot een internationale waterwetgeving te komen.

McCaffrey is een autoriteit op het gebied van waterwetgeving. Sinds 1977 houdt hij zich er mee bezig en zijn werk en visie is leidend voor veel beleidsbepalers. Daarnaast levert hij een belangrijke bijdrage aan duurzaam en vreedzaam gebruik van gedeelde wateren over de gehele wereld.

De prijsuitreiking maakt deel uit van de World Water Week die deze week in de Zweedse hoofdstad wordt gehouden. Het thema is dit jaar Water en afval; verminderen en hergebruiken. Woensdag deelde kroonprinses Victoria al de Junior Water Prize 2017 uit. Victoria is sinds 1994 beschermvrouwe van de Stockholm Junior Water Prize. Haar vader is beschermheer van de Stockholm Water Prize.