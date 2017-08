HILVERSUM – De laatste aflevering van Lady Di & Dionne over het leven van prinses Diana heeft dinsdag 730.000 kijkers getrokken. Het was daarmee de minst bekeken uitzending van de vijfdelige NPO 2-serie van journaallezer Dionne Stax. Gemiddeld trok Lady Di & Dionne 807.000 kijkers per aflevering, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De documentaireserie eindigde dinsdag met een aflevering over Diana’s fatale ongeluk in Parijs en de ongekende emoties van de Britten. Daarvoor zoomde Stax onder meer in op haar jeugd, haar huwelijk met prins Charles en haar rol als moeder van prins William en prins Harry.