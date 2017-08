BORNHOLM – Koningin Margrethe van Denemarken was woensdag te gast op het eiland Bornholm. Ze maakte een rijtoer en bezocht een slachterij op het eiland tussen Denemarken en Zweden.

Margrethe was met het Koninklijke jacht Dannebrog naar Bornholm gekomen. Nadat ze voet had gezet op het eiland, werd ze verwelkomd door de burgemeester en ontmoette ze enkele inwoners van Bornholm.

De vorstin maakte een rijtoer over het eiland en ontmoette enkele hoogwaardigheidsbekleders in Rønne, het belangrijkste stadje van het eiland. In de middag bezocht Margrethe de slachterij in Bornholm, de grootste werkgever op het eiland.