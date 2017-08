Koningin Máxima en prinses Amalia hebben het weekeinde doorgebracht in Argentinië. Twee weken na de begrafenis van vader en opa Jorge Zorreguieta keerden de twee terug naar Máxima’s geboorteland om hun (groot)moeder Maria del Carmen te ondersteunen, schrijft het Argentijnse blad Caras, dat ook enkele foto’s van het paar publiceerde.

Het familiebezoek was niet bekendgemaakt. Volgens Caras vertrokken Máxima en Amalia zaterdag en stapten ze maandag weer in het vliegtuig naar huis.

Jorge Zorreguieta overleed op 8 augustus op 89-jarige leeftijd in Buenos Aires. De vader van de koningin was al enkele jaren ernstig ziek. Zorreguieta werd op donderdag 10 augustus begraven. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters woonden de uitvaart in Argentinië bij.