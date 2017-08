Prins William en prins Harry hebben woensdag bij het hek van Kensington Palace in Londen bloemen gelegd bij een eerbetoon voor hun moeder prinses Diana, Prinses van Wales. Het is donderdag twintig jaar geleden dat Diana omkwam door een auto-ongeluk in Parijs.

Het regende flink toen de prinsen bij de gedenkplek aankwamen. Ze kregen bloemen aangereikt uit het publiek en plaatsten ze tussen de tientallen bossen bloemen die er al lagen.

Aan het hek dat voor het standbeeld staat van koning-stadhouder Willem lll hangen tientallen foto’s van Diana en haar kinderen. Fans van Diana hebben die in de afgelopen dagen aan het hek bevestigd. Ook hangen er banners met teksten over Diana. “Je goede werk wordt voortgezet door je zoons”, staat er op een te lezen. “Diana voor eeuwig in ons hart”, staat er op een ander.

Voor het paleis hadden zich enkele honderden belangstellenden verzameld. Die wisten dat de prinsen een ontvangst hielden in de aan hun moeder gewijde White Garden bij het paleis.

Een officiële herdenking van de sterfdag van Diana is er overigens niet. Tien jaar geleden werd er wel officieel stilgestaan bij haar tragische dood.